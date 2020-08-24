Париж та Берлін підтримали ініціативу нормандської зустрічі на рівні глав МЗС. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n142878-paryj-ta-berlin-pidtrymaly-iniciatyvu-normandskoyi-zustrichi-na-rivni-glav-mzs-kuleba.html

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Міністри закордонних справ країн нормандського формату скоріше за все проведуть зустріч.

Німеччина та Франція підтримали ініціативу України про нормандську зустріч на рівні дипломатів. Про це 24 серпня заявив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

Кулеба розповів, що сьогодні він обговорив із німецьким колегою шлях підготовки до цієї зустрічі. Міністр впевнений, що є всі підстави вважати, що зустріч відбудеться у повноцінному форматі і глава МЗС Росії теж приєднається.

Я вдячний міністру Маасу та французькому колезі Іву Ле Дріану за те, що вони підтримали мою пропозицію провести зустріч міністрів закордонних справ, вже другу, — зазначив він, але не назвав орієнтовної дати зустрічі.

Нагадаємо, у День незалежності України до Києва прилетів міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Він обговорив із Дмитром Кулебою спільні кроки у нормандському форматі, кроки європейської та євроатлантичної інтеграції України.