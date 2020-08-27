Саакашвілі повертається у Грузію, заявивши про життя на дві домівки, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n143036-saakashvili-povertaietsya-u-gruziu-zayavyvshy-pro-jyttya-na-dvi-domivky-video.html

Ракурс

Михайло Саакашвілі повертається у Грузію. Він подякував Україні у відеозверненні та дописі на Фейсбук.

Голова виконавчого комітету Ради реформ України, ймовірно, вирішив позмагатися на парламентських виборах 2020 року на своїй батьківщині — у Грузії.

У соцмережах політик, який має громадянство і Грузії, і України, подякував Україні за те, що вона була його «другою домівкою».

Помилки були, але Бог свідок, я хотів кращого для свого народу, — написано у розшифровці під роликом.

Саакашвілі вибачається перед грузинським народом і каже, що повертається. Він запевнив, що не переставав бути в грузинській політиці навіть під час життя в Україні.

Саакашвілі приїхав в Україну минулого літа, коли президент Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство.

Навесні цього року навколо призначення Саакашвілі до Ради реформ виник скандал. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала це рішення «неприйнятним і незрозумілим».

Згодом глава виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України спровокував новий конфлікт. Він написав, що разом із громадянами Грузії буде боротися на майбутніх парламентських виборах проти чинної влади і назвав уряд країни нелегітимним.

Грузини викликали посла України до МЗС, а український міністр вибачився і пообіцяв розібратися в цій ситуації.

Саакашвілі потрапив у скандал і щодо діяльності суддів. Спочатку він розкритикував існуючу систему судочинства, а 28 липня виніс власну концепцію «всеосяжної, фундаментальної судової реформи». У ній Саакашвілі запропонував створити єдиний контролюючий судовий орган, який має замінити Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів і Державну судову адміністрацію, скоротити кількість суддів і вирішити долю Конституційного суду України.

Цю ідею не сприйняли в правничому середовищі.