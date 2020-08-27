Коронавірус в Україні. Фото:Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143035-vodu-v-kyievi-pereviryly-na-koronavirus-rezultaty.html

Ракурс

Коронавірус в Україні поширюється, тому споживачі води занепокоєнні можливістю передачі вірусу через воду. «Київводоканал» вирішив самостійно протестувати воду та розвіяти міфи.

Компанія перевірила 30 зразків стічних вод у п’яти містах України. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Для дослідження відбирали композитні проби стічних вод, що надходять на очисні споруди, а також проби вод після очищення. Аналіз проводила генетична лабораторія, що розташована у Києві.

Повідомляється, що коронавірус не виявили у жодній з проаналізованих проб, як у неочищених, так і в очищених водах. Тестування проводилося за єдиним міжнародним стандартом.

Дослідження відбувалося у рамках всесвітньої ініціативи, започаткованої мережею референс-лабораторій, дослідницьких центрів та організацій, які займаються моніторингом виникаючих речовин NORMAN.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що поширення коронавірусу через стічні води вивчали французькі вчені. Вони заявили, що такий аналіз може визначити кількість безсимптомних хворих на COVID-19. Вчені застосували метод полімеразної ланцюгової реакції, за допомогою якого вдалося виявити коронавірус у стічних водах за 10 днів до початку карантину у Франції.