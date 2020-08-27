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Ракурс
Кадр з кліпу на пісню «Кобра»

Гурт The Hardkiss представив кліп на записану з Монатиком пісню (ВІДЕО)

27 сер 2020, 13:06
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The Hardkiss, український гурт, представив кліп на україномовну пісню «Кобра», записану разом зі співаком Дмитром Монатиком, відомим під сценічним псевдонімом MONATIK.

Автором тексту пісні «Кобра» є фронтвумен групи Юлія Саніна. Також вона разом із Валерієм Бебко є автором музики. Режисером цього кліпу став Валерій Бебко. Про це повідомляється на сторінці колективу в соціальній мережі Фейсбук.

Очікується, що ця пісня увійде до складу нового альбому колективу, який з’явиться наступного року.

Варто зазначити, що не всі прихильники The Hardkiss позитивно сприйняли цей дует колективу з Монатиком. На сторінці гурту в соцмережі деякі з них зазначили, що поява цього кліпу є свідченням поступової міграції групи у бік «попси».


Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко у 2017 році опублікував свій список семи найцікавіших, на його думку, українських треків. Серед цього переліку була і композиція «Журавлi» гурту The Hardkiss.

Джерело: Ракурс


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