The Hardkiss, український гурт, представив кліп на україномовну пісню «Кобра», записану разом зі співаком Дмитром Монатиком, відомим під сценічним псевдонімом MONATIK.

Автором тексту пісні «Кобра» є фронтвумен групи Юлія Саніна. Також вона разом із Валерієм Бебко є автором музики. Режисером цього кліпу став Валерій Бебко. Про це повідомляється на сторінці колективу в соціальній мережі Фейсбук.

Очікується, що ця пісня увійде до складу нового альбому колективу, який з’явиться наступного року.

Варто зазначити, що не всі прихильники The Hardkiss позитивно сприйняли цей дует колективу з Монатиком. На сторінці гурту в соцмережі деякі з них зазначили, що поява цього кліпу є свідченням поступової міграції групи у бік «попси».

Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко у 2017 році опублікував свій список семи найцікавіших, на його думку, українських треків. Серед цього переліку була і композиція «Журавлi» гурту The Hardkiss.