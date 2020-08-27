Кадр из клипа на песню «Кобра»

https://racurs.ua/n143034-gruppa-the-hardkiss-predstavil-klip-na-zapisannuu-s-monatikom-pesnu-video.html

Ракурс

The Hardkiss, украинская группа, представила клип на украиноязычную песню «Кобра», записанную вместе с певцом Дмитрием Монатиком, известным под сценическим псевдонимом MONATIK.

Автором текста песни «Кобра» является фронтвумен группы Юлия Санина. Также она вместе с Валерием Бебко является автором музыки. Режиссером этого клипа стал Валерий Бебко. Об этом сообщается на странице коллектива в социальной сети Фейсбук.

Ожидается, что эта песня войдет в состав нового альбома коллектива, который появится в следующем году.

Стоит отметить, что не все сторонники The Hardkiss положительно восприняли этот дуэт коллектива с Монатиком. На странице группы в соцсети некоторые из них заявили, что появление этого клипа является свидетельством постепенного миграции группы в сторону «попсы».

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко в 2017 году опубликовал свой список семи самых интересных, по его мнению, украинских треков. Среди этого перечня была и композиция «Журавли» группы The Hardkiss.