Гумконвой з Польщі не пропускає Білорусь — заблоковано кордон

Гумконвой. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n143033-gumkonvoy-z-polschi-ne-propuskaie-bilorus-zablokovano-kordon.html

Ракурс

Протести в Білорусі проти результатів президентських виборів стали причиною відправки гуманітарного вантажу для білоруських громадян. Проте прикордонники країни вже півдоби не впускають вантаж до країни.

Причину затримання білоруська влада не називає. Про це повідомив голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик в ефірі телеканалу Polsat News.

Повідомляється, що гуманітарну допомогу зібрало й направило постраждалим у результаті протестів польське об'єднання «Солідарність». Наразі вантаж перебуває на кордоні вже 12 годин.



Як поінформували в об'єднанні, вони виділили 1 млн злотих (майже 270 тис. дол.) на програму допомоги постраждалим білорусам. На ці кошти було закуплено 12 тонн гуманітарного вантажу для учасників протестів.

Польща виступила активним союзником білоруських протестувальників. Країна розпочала приймати постраждалих у білоруських протестах до своїх лікарень. Наразі до країни прибули троє постраждалих, усі вони направлені до варшавського шпиталю.

Також країна спростила процедуру отримання візи та перебування в Польщі для білорусів у випадку, якщо їм знадобиться політичний притулок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що білоруський опозиціонер Валерій Цепкало, вирішив перебратися до Польщі з України.