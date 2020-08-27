Гумконвой из Польши не пропускает Беларусь — заблокирована граница

Гумконвой. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n143033-gumkonvoy-iz-polshi-ne-propuskaet-belarus-zablokirovali-granicu.html

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Протесты в Беларуси против результатов президентских выборов стали причиной отправки гуманитарного груза для белорусских граждан. В свою очередь пограничники уже более половины суток не пускают груз в страну.

Причину задержания груза белорусские власти не называют. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире телеканала Polsat News.

Сообщается, что гуманитарную помощь собрало и направило пострадавшим в результате протестов польское объединение «Солидарность». Сейчас груз находится на границе уже более 12 часов.

Как сообщили в объединении, они выделили 1 млн злотых (почти 270 тыс. долл.) на программу помощи пострадавшим белорусам. На эти средства было закуплено 12 тонн гуманитарного груза для участников протестов.

Польша выступила активным союзником белорусских протестующих. Страна начала принимать пострадавших в белорусских протестах в своих больницах. Сейчас в страну прибыли трое пострадавших, все они направлены в варшавский госпиталь.

Также страна упростила процедуру получения визы и пребывания в Польше для белорусов в случае, если им понадобится политическое убежище.

Напомним, ранее мы сообщали, что белорусский оппозиционер Валерий Цепкало решил перебраться в Польшу из Украины.