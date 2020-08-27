Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143035-vodu-v-kieve-proverili-na-koronavirus-rezultaty.html

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Коронавирус в Украине распространяется, поэтому потребители воды обеспокоились из-за возможности заражения вирусом через воду. «Киевводоканал» решил самостоятельно протестировать воду и развенчать мифы.

Компания проверила 30 образцов сточных вод в пяти городах Украины. Об этом сообщает пресс-служба «Киевводоканала».

Для исследования отобрали композитные пробы сточных вод, которые поступают в очистительные сооружения, а также пробы вод после очистки. Анализ проводила генетическая лаборатория, расположенная в Киеве.

Сообщается, что коронавирус не обнаружили ни в одной из проанализированных проб, как в неочищенных, так и в очищенных водах. Тестирование проводилось по единому международному стандарту.

Исследование провели в рамках всемирной инициативы, которую начала сеть референс-лабораторий, исследовательских центров и организаций, которые занимаются мониторингом возникающих веществ NORMAN.

Напомним, ранее мы сообщали, что распространение коронавируса через сточные воды изучали французские ученые. Они заявили, что такой анализ может определить количество бессимптомных больных COVID-19. Ученые применили метод полимеразной цепной реакции, с помощью которого удалось обнаружить коронавирус в сточных водах за 10 дней до начала карантина во Франции.