Саакашвили возвращается в Грузию, заявив о жизни на два дома, фото — DW

https://racurs.ua/n143036-saakashvili-vozvraschaetsya-v-gruziu-zayaviv-o-jizni-na-dva-doma-video.html

Ракурс

Михаил Саакашвили возвращается в Грузию. Он поблагодарил Украину в видеообращении и посте в Фейсбук.

Глава исполнительного комитета Совета реформ Украины, вероятно, решил посоревноваться на парламентских выборах 2020 года на своей родине — в Грузии.

В соцсетях политик поблагодарил Украину за то, что она была его «вторым домом».

Ошибки были, но видел Бог, я хотел лучшего для своего народа, — говорится в расшифровке под роликом.

Саакашвили извиняется перед грузинским народом и говорит, что возвращается. Он заверил, что не прекращал быть в грузинской политике даже во время жизни в Украине.

Саакашвили приехал в Украину прошлым летом, когда президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство.

Весной этого года вокруг назначения Саакашвили в Совет реформ возник скандал. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала это решение «неприемлемым и непонятным».

Впоследствии глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины спровоцировал новый конфликт. Он написал, что вместе с гражданами Грузии будет бороться на предстоящих парламентских выборах против действующей власти и назвал правительство страны нелегитимным.

Грузины вызвали посла Украины в МИД, а украинский министр извинился и пообещал разобраться в этой ситуации.

Саакашвили попал в скандал и по поводу деятельности судей в Украине. Сначала он раскритиковал существующую систему судопроизводства, а 28 июля опубликовал собственную концепцию «всеобъемлющей, фундаментальной судебной реформы». В ней Саакашвили предложил создать единый контролирующий судебный орган, который должен заменить Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей и Государственную судебную администрацию, сократить число судей и решить судьбу Конституционного суда Украины.

Эту идею не восприняли в юридической среде.