Антарктида. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143037-bolshe-poloviny-lednikov-antarktidy-mogut-razrushitsya-uchenye-nazvali-prichinu-karta.html

Ракурс

Глобальное потепление может поспособствовать таянью ледников, из-за чего повысится уровень моря.

Специалисты из Института Земли при Колумбийском университете выяснили, что около 60% ледников подвержены растрескиванию и уязвимы для таяния. Об этом сообщает The Guardian.

Ученые выяснили, что шельфовые ледники являются плавучим продолжением ледяного покрова. Их основная функция заключается в том, чтобы замедлить движение льда в океан. Если они покроются трещинам и обвалятся, поступление тающего льда в океан увеличится, что вызовет поднятие уровня воды.

Исследователи создали карту районов, где шельфовые ледники подвержены гидроразрыву больше всего. В этим местах талая вода создает и увеличивает трещины. Такое явление может ускорить потерю льда в большей степени, чем ученые предполагали раньше.





Отмечается, что гидравлический разрыв пласта неизбежен, когда поверхность ледника покрыта талой водой. Уже сейчас в Антарктиде заметны обширные бассейны воды, а местами поток жидкости в трещины медленный и повторно замерзает.

При сценарии с высокими выбросами СО2 в атмосферу, ледяные массивы могут исчезнуть, что повлияет на дальнейшее таяние льда.

Напомним, ранее мы сообщали, что аномально горячую точку в Антарктиде обнаружили ученые. Лед тает со слишком высокой скоростью под ледником Сирасе в Восточной Антарктиде из-за продолжающегося притока теплой морской воды в залив Лютцов-Хольм.