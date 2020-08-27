Когда танкер «Делфи» уберут с пляжа в Одессе, рассказали специалисты

Танкер «Делфи» сел на мель осенью прошлого года, фото: Администрация морских портов Украины

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Танкер «Делфи», который осенью прошлого года во время сильного шторма сел на мель и затонул на пляже возле Одессы, могут убрать в течение недели, если этому не помешает погода.

Впрочем, у компании-подрядчика, согласно договору на эвакуацию судна, есть время до 10 октября. Глава Одесского филиала Администрации морских портов Украины Руслан Сахаутдинов заявил об этом во время брифинга в Одесской облгосадминистрации, сообщает издание «Пушкинская».

Чиновник отметил, что вчера, 26 августа, судно, которое лежало на пляже на боку, удалось выровнять. По его словам, этому предшествовали круглосуточные работы, в рамках которых компания-подрядчик убрала около 150 тонн песка и глины из поврежденных отсеков танкера, а также закачала воду в левые бортовые танки, чтобы усилить опрокидывающий момент.

Также подрядчик убрал подводную скалу и подготовил для танкера специальную «постель» на морском дне. В результате водолазы получили возможность обследовать ранее недоступную часть дна.

Все данные передадут в конструкторское бюро, а там — уточнят расчеты. После этого машинное отделение загерметизируют, а судно поставят на плав, прикрепят к барже и плавкрану и отбуксируют, — расказал Сахаутдинов.

Куда именно оттянут танкер, Сахаутдинов не сообщил, отметив лишь, что есть три варианта.