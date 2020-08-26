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Ракурс
Затонувший в Одессе танкер «Делфи». Фото: «Думская»

Затонувший танкер «Делфи» частично удалось поднять (ФОТО)

26 авг 2020, 15:06
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Танкер «Делфи» в Одессе продолжают поднимать. В среду, 26 августа, судно, затонувшее в 2019 году, поставили на ровный киль — осадка носом и кормой.

При этом сохраняется крен судна. Следующий этап — визуальный осмотр корпуса, герметизация и ремонт судна. Об этом 26 августа сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

Министр поблагодарил за работу специалистов компании «Краншип», которые добровольно вызвались поднять танкер и работают круглосуточно. Также он выразил благодарность обществу «Бруклин-Киев» за инициативу профинансировать эти работы.

Затонувший в Одессе танкер «Делфи» перевернули. Фото: Владислав Крыклий в Telegram

Затонувший в Одессе танкер «Делфи» перевернули. Фото: Владислав Крыклий в Telegram

По словам городского головы Одессы Геннадия Труханова, работы по поднятию судна ведутся в плановом режиме.

Еще рано говорить о полной победе, но это начало того, что мы выполним поставленную задачу перед городом, — отметил мэр.


Напомним, сегодня утром буксиры начали тянуть «Делфи» за металлический трос, чтобы выровнять судно, которое легло на борт. Утром танкер подняли на три четверти и над уровнем воды виднелась вся палуба.

Источник: Ракурс


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