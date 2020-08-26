Затонулий в Одесі танкер «Делфі». Фото: «Думська»

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Танкер «Делфі» в Одесі продовжують піднімати. У середу, 26 серпня, судно, яке затонуло в 2019 році, поставили на рівний кіль — осаду носом і кормою однаково.

При цьому зберігається крен судна. Наступний етап — візуальний огляд корпусу, герметизація та ремонт судна. Про це 26 серпня повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram.

Міністр подякував за роботу фахівцям компанії «Краншип», які добровільно зголосилися підняти танкер і працюють цілодобово. Також він висловив вдячність товариству «Бруклін-Київ» за ініціативу профінансувати ці роботи.

За словами міського голови Одеси Геннадія Труханова, роботи з підняття судна ведуться в плановому режимі.

Ще рано говорити про повну перемогу, але це початок того, що ми виконаємо поставлену задачу перед містом, — зазначив мер.



Нагадаємо, сьогодні вранці буксири почали тягнути «Делфі» за металевий трос, щоб вирівняти судно, яке лягло на борт. Вранці танкер підняли на три чверті й над рівнем води виднілася вся палуба.