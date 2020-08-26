Добкін використав знаменитий ролик з Кернесом у новій політичній рекламі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n142990-dobkin-vykorystav-znamenytyy-rolyk-z-kernesom-u-noviy-politychniy-reklami-video.html

Ракурс

Михайло Добкін, який декларує участь у виборах міського голови Києва-2020, записав новий агітаційний ролик. У ньому політик використав фрагменти зі свого скандального і легендарного відео, яке потрапило в мережу напередодні виборів 2006 року у Харкові.

Добкін використав фрагмент і стилістику відео, а також нагадав, що колись пообіцяв мешканцям Харкова зробити місто чистим і впорядкованим, забезпечити йому інвестиції.

У новому ролику помітно, що за 14 років Добкін змінив імідж: у нього з’явилися окуляри, борода, зникло волосся на голові.

Пощастило харків’янам — пощастить і киянам, — обіцяє у ролику Добкін, який сидить на лавочці і їсть морозиво.





Нагадаємо, що фракція «Слуга народу» висунула кандидатом у мери Києва Ірину Верещук. Також боротиметься за крісло мера чинний очільник Києва Віталій Кличко.

Серед інших кандидатів — колишній нардеп і екс-губернатор Харківщини Михайло Добкін та екс-народні депутати Юрій Левченко та Борислав Береза. Боротиметься на перегонах й шоумен та волонтер Сергій Притула.