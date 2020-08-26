Кордон України закриють для іноземців до кінця вересня. Фото: mtwtu.org.ua

https://racurs.ua/ua/n142989-kordon-ukrayiny-zakryut-dlya-inozemciv-do-kincya-veresnya-rishennya-kabminu.html

Ракурс

Кабінет міністрів сьогодні, 26 серпня, під час засідання прийняв рішення про заборону в’їзду на територію України іноземних громадян. Заборона буде діяти до кінця вересня.

Про таке рішення Кабміну повідомив у Telegram-каналі нардеп із партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

За словами нардепа, заборона не буде поширюватися на громадян, які мають документи на проживання в Україні. Гончаренко додав, що заборона не стосується ще низки категорій іноземців, але не став уточнювати, яких саме.

Крім того, Кабмін вирішив заборонити у вересні проведення масових заходів в Умані. За словами Гончаренка, приїзд хасидів на традиційне паломництво до Умані цього року буде обмежений.

Як раніше писав «Ракурс», голова ізраїльської цільової групи з коронавірусу Роні Гамзу звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням заборонити цього року паломництво хасидів до Умані. На думку Гамзу, Умань може стати новою гарячою точкою поширення коронавірусу.