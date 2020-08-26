Кордон України закриють для іноземців до кінця вересня — рішення Кабмінуhttps://racurs.ua/ua/n142989-kordon-ukrayiny-zakryut-dlya-inozemciv-do-kincya-veresnya-rishennya-kabminu.htmlРакурс
Кабінет міністрів сьогодні, 26 серпня, під час засідання прийняв рішення про заборону в’їзду на територію України іноземних громадян. Заборона буде діяти до кінця вересня.
Про таке рішення Кабміну повідомив у Telegram-каналі нардеп із партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.
За словами нардепа, заборона не буде поширюватися на громадян, які мають документи на проживання в Україні. Гончаренко додав, що заборона не стосується ще низки категорій іноземців, але не став уточнювати, яких саме.
Крім того, Кабмін вирішив заборонити у вересні проведення масових заходів в Умані. За словами Гончаренка, приїзд хасидів на традиційне паломництво до Умані цього року буде обмежений.
Як раніше писав «Ракурс», голова ізраїльської цільової групи з коронавірусу Роні Гамзу звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням заборонити цього року паломництво хасидів до Умані. На думку Гамзу, Умань може стати новою гарячою точкою поширення коронавірусу.