Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Кордон України закриють для іноземців до кінця вересня. Фото: mtwtu.org.ua

Кордон України закриють для іноземців до кінця вересня — рішення Кабміну

26 сер 2020, 14:31
999

Кабінет міністрів сьогодні, 26 серпня, під час засідання прийняв рішення про заборону в’їзду на територію України іноземних громадян. Заборона буде діяти до кінця вересня.

Про таке рішення Кабміну повідомив у Telegram-каналі нардеп із партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

За словами нардепа, заборона не буде поширюватися на громадян, які мають документи на проживання в Україні. Гончаренко додав, що заборона не стосується ще низки категорій іноземців, але не став уточнювати, яких саме.


Крім того, Кабмін вирішив заборонити у вересні проведення масових заходів в Умані. За словами Гончаренка, приїзд хасидів на традиційне паломництво до Умані цього року буде обмежений.

Як раніше писав «Ракурс», голова ізраїльської цільової групи з коронавірусу Роні Гамзу звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням заборонити цього року паломництво хасидів до Умані. На думку Гамзу, Умань може стати новою гарячою точкою поширення коронавірусу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿