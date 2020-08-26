Покарати винних в отруєнні Навального пообіцяли у Великій Британії

Отруення Навального. Фото: Час дій

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Отруєння Олексія Навального, російського опозиційного політика, вимагають розслідувати у Великій Британії. Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон пообіцяв, що разом з усім світом докладе зусиль для того, щоб встановити причетних до цього осіб.

Він виказав підтримку родині опозиціонера. Про це стало відомо з допису прем'єра у Twitter.

Джонсон додав, що ця ситуація вимагає повного і прозорого розслідування того, що трапилося, а винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Також занепокоїлися через отруєння Навального у Франції. Країна виступила за швидке розслідування обставин отруєння політика. У МЗС Франції також нагадали позицію президента Емманюеля Макрона, який заявив, що готовий надати підтримку Навальному та членам його родини.

Зі свого боку в Кремлі не згодні з твердженнями про отруєння опозиціонера Олексія Навального доти, поки не буде встановлено отруйну речовину. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Як вважають у Кремлі, роздуми про те, хто зацікавлений у хворобі опозиціонера Олексія Навального, будуть доцільні після встановлення причин того, що з ним сталося.

Нагадаємо, 24 серпня берлінська клініка «Шаріте», у якій перебуває Навальний, заявила, що результати обстеження російського політика вказують на його отруєння.

Після проведеної діагностики було встановлено, що Навального отруїли речовиною із групи холінестерази. Для визначення конкретної речовини потрібно провести додаткові аналізи.