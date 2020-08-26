Карантин в Україні продовжили ще на два місяці, фото — РБК-Україна

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Коронавірус в Україні приборкати не зуміли, тому адаптивний карантин продовжили до листопада. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну 26 серпня.

Причина такого кроку — невтішна статистика з коронавірусом, яка фіксувалася впродовж другої половини серпня. Щодня кількість нових випадків інфікування становила від 1,5 до 2,4 тис.

25 серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді в Офісі президента заявив, що уряд пропонує продовжити карантин до 31 жовтня.

Таке рішення підтримав президент. Зеленський також запропонував вжити інші превентивні заходи — заборонити роботу нічних клубів і проведення концертів.

Наприкінці липня Кабмін продовжив карантин до 31 серпня, а також запровадив так звану «кольорову» градацію зон небезпеки.