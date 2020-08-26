«Червоні» Чернівці залишилися без тролейбусів через поліцію. Фото: traffic.od.ua

https://racurs.ua/ua/n142987-chervoni-chernivci-zalyshylysya-bez-troleybusiv-cherez-policiu.html

Ракурс

Карантин в Україні адаптивний і Чернівці потрапили до найжорсткішої «червоної» карантинної зони. А це передбачає зупинку громадського транспорту, закриття дитячих садків, кафе, ресторанів, ринків та інші обмеження.

Чернівецьке тролейбусне управління оголосило про припинення пасажирських перевезень, а причиною такого рішення стала вимога поліції. Відповідне оголошення з’явилося на сторінці Чернівецького тролейбусного управління у Facebook.

Виконуючий обов’язки керівника Чернівецького тролейбусного управління Сергій Івашин в коментарі місцевому виданню «Молодий Буковинець» повідомив, що сьогодні, 26 серпня, патрульні поліцейські намагалися притягти до відповідальності водія тролейбуса, який виїхав на рейс.

Тролейбус з пасажирами поліцейські зупинили в районі Калинівського ринку і вже хотіли складати на водія протокол.

Вони хотіли вже складати на нього протокол. Нам вдалося його «відмазати». Однак водієві довелося висадити пасажирів, — заявив Івашина.

На питання журналістів, чому поліція не прийняла до уваги вчорашнє рішення міськради щодо послаблення карантинних обмежень, Івашина відповів, що правоохоронці підпорядковуються безпосередньо Києву.

Івашина додав, що сьогодні до обіду курсували усі тролейбуси у звичайному режимі, але після інциденту з поліцейськими громадський транспорт припиняє свою роботу.

Як раніше писав «Ракурс», на тлі протестів, які проходили в Чернівцях, міськрада 25 серпня вирішила відмовитися від посилення карантинних обмежень. Зокрема, дозволила роботу громадського транспорту. Була лише заборонена робота розважальних закладів, а також проведення масових заходів.