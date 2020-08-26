«Красные» Черновцы остались без троллейбусов из-за полиции. Фото: traffic.od.ua

https://racurs.ua/n142987-krasnye-chernovcy-ostalis-bez-trolleybusov-iz-za-policii.html

Ракурс

Карантин в Украине адаптивный и Черновцы попали в самую жесткую «красную» карантинную зону. А это предполагает остановку общественного транспорта, закрытие детских садов, кафе, ресторанов, рынков и прочие ограничения. Черновицкое троллейбусное управление объявило о прекращении пассажирских перевозок, а причиной такого решения стало требование полиции.

Соответствующее объявление появилось на страничке Черновицкого троллейбусного управления в Facebook.

Исполняющий обязанности руководителя Черновицкого троллейбусного управления Сергей Ивашина в комментарии местному изданию «Молодой Буковинец» сообщил, что сегодня, 26 августа, патрульные полицейские пытались привлечь к ответственности водителя троллейбуса, который выехал на рейс.

Троллейбус с пассажирами полицейские остановили в районе Калиновского рынка и уже хотели составлять на водителя протокол.

Они хотели уже составлять на него протокол. Нам удалось его «отмазать». Однако водителю пришлось высадить пассажиров, — заявил Ивашина.

На вопрос журналистов, почему полиция не приняла во внимание вчерашнее решение горсовета относительно ослабления карантинных ограничений, Ивашина ответил, что правоохранители подчиняются непосредственно Киеву.

Ивашина добавил, что сегодня до обеда курсировали все троллейбусы в обычном режиме, но после инцидента с полицейскими общественный транспорт прекращает свою работу.

Как ранее писал «Ракурс», на фоне проходивших в Черновцах протестов горсовет 25 августа решил отказаться от ужесточения карантинных ограничений. В частности, разрешил работу общественного транспорта. Была лишь запрещена работа развлекательных заведений, а также проведение массовых мероприятий.