Усиливать карантин отказались «красные» Черновцы

https://racurs.ua/n142918-usilivat-karantin-otkazalis-krasnye-chernovcy-posle-protestov-foto.html

Ракурс

Черновцы на прошлой неделе попали в «красную» карантинную зону из-за роста количества больных коронавирусом. «Красная» зона предполагает усиление карантина — остановку транспорта, закрытие детских садов, кафе и ресторанов, рынков и прочего.

Однако Черновицкий горсовет 25 августа отказался усиливать карантин в городе. В городе продолжит работать общественный транспорт, детские сады и школы, рынки, торговые комплексы. Об этом говорилось во время заседания горсовета.

Так, в Черновцах разрешается:

работа общественного транспорта (в пределах количества мест для сидения);

работа субъектов хозяйствования (торговли, бытовых услуг, рынков, торговых комплексов, кинотеатров, ДЮСШ, спортивных клубов, секций) при условии соблюдения противоэпидемических мер;

работа заведений питания, если в зале будет не более 20 человек и не более одного человека на 10 кв м;

работа школ и детских садиков при соблюдении карантинных мер.

При этом в городе запретили работу развлекательных заведений и проведение массовых мероприятий (более 20 человек).

Отметим, что жители города с самого утра устроили под зданием Черновицкого горсовета акцию протеста — они требовали не усиливать карантин в городе, ведь взрослым нужно работать, а детям — ходить в садики и школы.

Как писал «Ракурс», акцию протеста жители города устраивали и 21 августа, когда стало известно, что Черновцы попали в «красную» зону.