Посилювати карантин відмовилися «червоні» Чернівці

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Ракурс

Чернівці минулого тижня потрапили в «червону» карантинну зону через зростання кількості хворих на коронавірус. «Червона» зона передбачає посилення карантину — зупинку транспорту, закриття дитячих садків, кафе і ресторанів, ринків тощо.

Проте Чернівецька міськрада 25 серпня відмовився посилювати карантин в місті. У місті продовжать працювати громадський транспорт, дитячі садки і школи, ринки, торгові комплекси. Про це йшлося під час засідання міськради.

Так, в Чернівцях дозволяється:

робота громадського транспорту (в межах кількості місць для сидіння);

робота суб'єктів господарювання (торгівлі, побутових послуг, ринків, торгових комплексів, кінотеатрів, ДЮСШ, спортивних клубів, секцій) за умови дотримання протиепідемічних заходів;

робота закладів харчування, якщо в залі буде не більше 20 осіб та не більше однієї людини на 10 кв м;

робота шкіл і дитячих садків при дотриманні карантинних заходів.

Водночас у місті заборонили роботу розважальних закладів і проведення масових заходів (понад 20 осіб).

Зазначимо, що жителі міста з самого ранку влаштували під будівлею Чернівецької міськради акцію протесту — вони вимагали не посилювати карантин в місті, адже дорослим потрібно працювати, а дітям — ходити в садочки і школи.

Як писав «Ракурс», акцію протесту мешканці міста влаштовували і 21 серпня, коли стало відомо, що Чернівці потрапили в «червону» зону.