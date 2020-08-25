Новая песня «Океана Эльзы» появилась в сети. Скриншот из видео

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Ракурс

«Океан Эльзы», популярная украинская группа, выпустила новый атмосферный клип на новую песню. Новая композиция получила название «Когда мы станем собой».

Этот трек является первым синглом из будущего альбома группы, над которым работают музыканты. Об этом 25 августа сообщается на странице группы в Facebook.

Музыканты отмечают, что 2020 год внес свои особенности в работу над записью этой песни. Оказалось, что гитарную партию для трека «Когда мы станем собой» записывал клавишник группы Милош Елич, поскольку гитарист Владимир Опсеница еще в начале карантина весной застрял в Соединенных Штатах и работал с командой дистанционно. Именно в онлайн-режиме он записал партию электрогитары.

Также к созданию нового трека присоединились и дети музыкантов и друзей группы. Главную женскую роль в клипе исполнила актриса Варвара Лущик из фильма «Гуцулка Ксеня».

Напомним, 26 июня музыканта Святослава Вакарчука на съезде партии «Голос» досрочно лишили депутатского мандата. В то же время Вакарчук останется «активным членом» партии.