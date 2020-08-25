На секретном заседании комитета Рады рассмотрят письмо Кравчука. Фото: Корреспондент

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Ракурс

Секретное заседание комитета Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства состоится завтра, 26 августа, в 11.00. На нем будет рассмотрено письмо главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кравчука.

В письме Кравчук попросил уточнить нардепов, отвечает ли минским соглашениям постановление Верховной Рады о проведении местных выборов 2020 года. В частности, речь идет о пункте 4, в котором указано, что местные выборы в отдельных районах Донбасса и Автономной республике Крым назначат отдельно после вывода российских оккупационных войск и восстановления суверенитета Украины на этих территориях.

Решение о проведении секретного заседания комитета парламента было принято сегодня, 25 августа, во время заседания комитета. Завтрашнее заседание состоится в закрытом режиме, оно не будет транслироваться, а также пройдет без присутствия журналистов.

На заседание пригласили самого Кравчука, а также глав комитетов по вопросам внешней политики Александра Мережко и по вопросам национальной безопасности и обороны Александра Завитневича. Кроме того, на заседании будут присутствовать представители Офиса президента, руководство парламента и глава комитета правовой политики Андрей Костин, который также является членом украинской делегации в ТКГ.

Как известно, российские представители в ТКГ на прошлой неделе заблокировали переговоры и потребовали пересмотра постановления Верховной Рады о местных выборах. В РФ считают, что этот документ нарушает минские соглашения.

Со своей стороны Кравчук заявил, что обратится к парламенту с предложением «рассмотреть вопрос о соответствии» постановления закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, а также комплексу мер по выполнению минских соглашений.

Как ранее писал «Ракурс», Кравчук заявил, что Украина не успеет подготовить проведение выборов в ОРДЛО до 25 октября, а речи о переносе местных выборов не идет.