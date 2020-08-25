На секретному засіданні комітету Ради розглянуть лист Кравчука. Фото: Кореспондент

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Ракурс

Секретне засідання комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування відбудеться завтра, 26 серпня, об 11.00. На ньому буде розглянуто лист голови української делегації у Тристоронный контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леоніда Кравчука.

У листі Кравчук попросив уточнити нардепів, чи відповідає мінським угодами постанова Верховної Ради про проведення місцевих виборів 2020 року. Зокрема, йдеться про пункт 4, у якому зазначено, що місцеві вибори в окремих районах Донбасу і Автономній республіці Крим призначать окремо після виведення російських окупаційних військ і відновлення суверенітету України на цих територіях.

Рішення про проведення секретного засідання комітету парламенту було прийнято сьогодні, 25 серпня, під час засідання комітету. Завтрашнє засідання відбудеться у закритому режимі, воно не буде транслюватися, а також відбудеться без присутності журналістів.

На засідання запросили самого Кравчука, а також голів комітетів із питань зовнішньої політики Олександра Мережка та з питань національної безпеки і оборони Олександра Завітневича. Окрім того, на засіданні будуть присутні представники Офісу президента, керівництво парламенту і голова комітету правової політики Андрій Костін, який також є членом української делегації в ТКГ.

Як відомо, російські представники у ТКГ минулого тижня заблокували переговори і зажадали перегляду постанови Верховної Ради про місцеві вибори. У РФ вважають, що цей документ порушує мінські угоди.

Зі свого боку Кравчук заявив, що звернеться до парламенту з пропозицією «розглянути питання про відповідність» постанови закону України про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу, а також комплексу заходів з виконання мінських угод.

Як раніше писав «Ракурс», Кравчук заявив, що Україна не встигне підготувати проведення виборів в ОРДЛО до 25 жовтня, а про перенесення місцевих виборів не йдеться.