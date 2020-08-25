Понад 12 тис. випадків — Кличко повідомив нову статистику коронавірусу в Києві, фото — Громадське телебачення

https://racurs.ua/ua/n142914-ponad-12-tys-vypadkiv-klychko-povidomyv-novu-statystyku-koronavirusu-v-kyievi.html

Ракурс

Коронавірусну хворобу в Києві виявили за добу в 130 нових хворих. В столиці вже 12 тис. 153 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

За добу дві людини померли, а всього коронавірус забрав з початку епідемії життя 172 киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Фейсбук.

До лікарень Києва привезли 23 пацієнтів, інші перебувають на самоізоляції. Загалом коронавірус подолали 3 тис. 853 киян.

Найбільше нових випадків захворювання виявили в Оболонському районі — 24. У Деснянському та Дніпровському районах інфікувалися по 20 осіб, у Дарницькому та Святошинському — по 15.

Сьогоднішня статистика дещо нижча вчорашньої. 24 серпня повідомлялося про 207 нових випадків.

Як писав «Ракурс», друга хвиля коронавірусу вже розпочалася в Україні, але навряд чи українці будуть дотримуватися карантину й у майбутньому. Так вважає голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації і нардеп від «Слуги народу» Михайло Радуцький.