Более 12 тыс. случаев — Кличко сообщил новую статистику коронавируса в Киеве, фото — Громадське телебачення

https://racurs.ua/n142914-bolee-12-tys-sluchaev-klichko-soobschil-novuu-statistiku-koronavirusa-v-kieve.html

Ракурс

Коронавирусную болезнь в Киеве обнаружили за сутки у 130 новых больных. В столице уже 12 тыс. 153 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За сутки два человека умерли, а всего коронавирус унес с начала эпидемии жизни 172 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Фейсбук.

В больницы Киева привезли 23 пациентов, остальные находятся на самоизоляции. Коронавирус преодолели 3 тыс. 853 киевлян.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе — 24. В Деснянском и Днепровском районах заразились по 20 человек, в Дарницком и Святошинском — по 15.

Сегодняшняя статистика несколько ниже вчерашней. 24 августа сообщалось о 207 новых случаях.

Как писал «Ракурс», вторая волна коронавируса уже началась в Украине, но вряд ли украинцы будут соблюдать карантин и в будущем. Так считает председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации и нардеп от «Слуги народа» Михаил Радуцкий.