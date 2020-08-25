Нова пісня «Океану Ельзи» з’явилася в мережі. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n142917-nova-pisnya-okeanu-elzy-z-yavylasya-v-mereji-video.html

Ракурс

«Океан Ельзи», популярний український гурт, випустив новий атмосферний кліп на нову пісню. Нова композиція отримала назву «Коли ми станем собою».

Цей трек є першим синглом з майбутнього альбому групи, над яким працюють музиканти. Про це 25 серпня повідомляється на сторінці гурту у Facebook.

Музиканти зазначають, що 2020 рік вніс свої особливості до роботи над записом цієї пісні. Виявилося, що гітарну партію для треку «Коли ми станем собою» записував клавішник групи Мілош Єліч, оскільки гітарист Владімір Опсеніца іще на початку карантину навесні застряг у Сполучених Штатах і працював з командою дистанційно. Саме в онлайн-режимі він записав партію електрогітари.

Також до створення нового треку долучилися й діти музикантів та друзів групи. Головну жіночу роль в кліпі виконала акторка Варвара Лущик із фільму «Гуцулка Ксеня».

Нагадаємо, 26 червня музиканта Святослава Вакарчука на з’їзді партії «Голос» достроково позбавили депутатського мандата. Водночас Вакарчук залишиться «активним членом» партії.