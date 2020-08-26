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Браузер Chrome станет быстрее и удобнее. Фото:

Браузер Chrome станет быстрее и удобнее в использовании

26 авг 2020, 13:47
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Google (Гугл) сделает свой браузер Chrome (Хром) быстрее и удобнее. В браузере появится ряд нововведений, включая совместное использование страниц по QR-коду и возможность редактировать PDF-файлы непосредственно в окне браузера.

Появится также функция открытия файла в отдельной вкладке вместо текущей при перетаскивании в окно браузера. Об этом сообщает Tech Crunch.

Группировать вкладки станет проще и пользователям будет легче осуществлять серфинг в интернете с большим количеством вкладок. Теперь вкладки можно объединять в группы, присваивая им индивидуальные названия и разворачивая при необходимости. Эта функция уже прошла стадию бета-тестирований.

Вкладки на сенсорных устройствах можно будет сделать крупнее, что позволит их быстро организовывать и скрывать, а также легче просматривать. При повторном открытии вкладки пользователь сможет продолжить работу с того места, на котором остановился.

Ссылки в веб-браузере присылать владельцам гаджетов на Android станет проще, так как приложение получит функцию упрощенного обмена URL-адресами. Такая же возможность появится и в версии «Хрома» для Windows. Кроме того, разработчики заявляют о подготовке модификации движка приложения для ускорения загрузки страниц на 10%.


Некоторые новые функции в «Хроме» появляются уже 26 августа. Ожидается, что фоновые вкладки браузера будут меньше потреблять ресурсов.

Напомним, американская публичная транснациональная корпорация Гугл выпустила специальное рекламное расширение Ads Transparency Spotlight для браузера Chrome.


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