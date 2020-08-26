Сеть сепаратистов-агитаторов разоблачила СБУ. Фото: Волынь 24

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Агрессия России, в частности информационная, не прекращается. В Мариуполе Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила сеть интернет-агитаторов, которых контролировало так называемое Министерство информации фейковой ДНР.

По информации СБУ, эта сеть состояла из пяти жителей Мариуполя, которые по указанию боевиков публиковали в российских соцсетях призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного строя в Украине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, сепаратисты-агитаторы оправдывали агрессию России, а также занимались пропагандой фейковых ЛДНР. Они призвали к массовым беспорядкам и отделению юго-восточных областей от Украины.

Сейчас деятельность сети заблокирована. Правоохранители проводят мероприятия по установлению и задержанию соучастников интернет-агитаторов.

Напомним, ранее в Сумах Служба безопасности Украины разоблачила интернет-провокатора, которым оказался бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины.