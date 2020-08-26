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Ракурс
Женщины на пляже. Фото:Pixabay

Загоравших топлес женщин стал защищать глава МВД Франции

26 авг 2020, 13:37
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Во Франции жандармы оскандалились после того, как попросили прикрыться женщин, загоравших без верха купальника на общественном пляже.

По мнению главы Министерства внутренних дел Жеральда Дарманена, причин для предъявления претензий женщинам не было. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Пост главы МВД Франции. Скриншот: Twitter

Он назвал действия подчиненных некорректными и заявил, что свобода — это ценное благо, а никаких оснований для замечаний женщины не давали. Также он отметил, что правоохранители признают свою ошибку.

20 августа два жандарма в коммуне Сен-Мари-Ла-Мер отреагировали на просьбу семьи, которая отдыхала на пляже, убедить находившихся рядом женщин надеть верхнюю часть купальника, чтобы не смущать детей. В связи с этим во Франции разгорелся скандал.


Согласно закону, загорать топлес на пляжах Франции не запрещено, но местные власти могут по своему усмотрению вводить соответствующие ограничения на общественных пляжах с большим количеством отдыхающих. На некоторых участках отдыхающих, которые предпочитают загорать топлес, ждет штраф в 38 евро.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Германии нудист устроил погоню за диким кабаном-похитителем ноутбука.

Источник: Ракурс


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