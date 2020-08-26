Жінок, що засмагали топлес, став захищати глава МВС Франції

Жінки на пляжі. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142984-jinok-scho-zasmagaly-toples-stav-zahyschaty-glava-mvs-franciyi.html

Ракурс

У Франції жандарми потрапили в скандал після того, як попросили прикритися жінок, що засмагали без верху купальника на громадському пляжі.

На думку глави Міністерства внутрішніх справ Жеральда Дарманена, причин для пред’явлення претензій жінкам не було. Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.







Він назвав дії підлеглих некоректними та заявив, що свобода — це цінне благо, а ніяких підстав для зауважень жінки не давали. Також він додав, що правоохоронці визнають свою помилку.

20 серпня два жандарми в комуні Сен-Марі-Ла-Мер відреагували на прохання родини, яка відпочивала на пляжі, переконати жінок поряд надягти верхню частину купальника поруч із дітьми. У зв’язку з цим у Франції розгорівся скандал.

Згідно із законом, засмагати топлес на пляжах Франції не заборонено, але місцева влада може на свій розсуд вводити відповідні обмеження на громадських пляжах із великою кількістю відпочивальників. На деяких ділянках любителів засмагати топлес чекає штраф у 38 євро.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Німеччині нудист влаштував погоню за диким кабаном-викрадачем ноутбука.