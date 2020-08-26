Хто з українських знаменитостей підхопив COVID-19. Фото: andartists.com

https://racurs.ua/ua/n142983-koronavirus-v-ukrayini-hto-z-ukrayinskyh-znamenytostey-pidhopyv-covid-19.html

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Коронавірус в Україні підкосив вже 110 тис. осіб. Вірус вражає не лише звичайних українців, але й знаменитостей.

COVID-19 підхопила відома телеведуча Ольга Фреймут, яка 23 серпня зізналася, що інфікувалася. Зірка українського телебачення розповіла, що не знає, де й коли інфікувалася. Вона закликала українців бути обережними — носити маски, користуватися антисептиком і уникати великих скупчень людей.

Днями позитивний результат тестування отримала телеведуча Марічка Падалко та двоє її дітей. Також інфікувалася акторка «Кварталу 95» Олена Кравець.

Раніше коронавірусну хворобу COVID-19 підхопили журналіст Юрій Бутусов, актриса Анна Гресь, дружина президента України Олена Зеленська та їхній син Кирило, футболісти Назарій Русин і Роман Вантух та інші.

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо, що у лідера всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлії Тимошенко виявили коронавірусну хворобу COVID-19. Також інфікувалися донька нардепа Євгенія Тимошенко та її чоловік Артур Чечоткін. Стан Тимошенко медики оцінюють як важкий. Політик госпіталізована та отримує необхідне лікування.