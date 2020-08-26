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Ракурс
Тимошенко не підключена до апарату ШВЛ. Фото: 1TV

Юлія Тимошенко не підключена до апарату ШВЛ — «Батьківщина»

26 сер 2020, 12:37
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Юлія Тимошенко, лідер політичної сили «Батьківщина», яка заразилася коронавірусною інфекцією COVID-19, не підключена до апарату штучної вентиляції легенів.

Поширену у ЗМІ інформацію спростували у «Батьківщині», при цьому відомо, що Тимошенко перебуває у критичному стані і в неї висока температура. Про це заявив народний депутат Вадим Івченко в ефірі телеканалу «Україна 24».

Вона вживає всі відповідні до протоколу заходи для вентиляції легенів, але це не апарат ШВЛ, це відповідні інші апарати, які потрібно застосовувати відповідно до протоколу, — зазначив Івченко.

За словами нардепа, вся команда Тимошенко молиться за її одужання. Політик зазначив, що коронавірус — це хвороба, яку не побажаєш навіть ворогу.


Нагадаємо, 23 серпня стало відомо, що у лідера всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлії Тимошенко виявили коронавірусну хворобу COVID-19. Також інфікувалися донька нардепа Євгенія Тимошенко та чоловік Артур Чечоткін. Стан Тимошенко медики оцінюють як важкий. Температура тіла у парламентаря піднімається до 39°.

Вчора, 25 серпня, прес-секретар Тимошенко Марина Сорока у Фейсбук зазначила, що нардеп отримує інтенсивний курс терапії відповідно до протоколу лікування COVID-19.

Джерело: Ракурс


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