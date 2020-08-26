Тимошенко не подключена к аппарату ИВЛ. Фото: 1TV

https://racurs.ua/n142979-uliya-timoshenko-ne-podkluchena-k-apparatu-ivl-batkivschina.html

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Юлия Тимошенко, лидер политической силы «Батькивщина», которая заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19, не подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Распространенную в СМИ информацию опровергли в «Батькивщине», при этом известно, что Тимошенко находится в критическом состоянии и у нее высокая температура. Об этом заявил народный депутат Вадим Ивченко в эфире телеканала «Украина 24».

Она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ, это соответствующие другие аппараты, которые нужно применять в соответствии с протоколом, — отметил Ивченко.

По словам нардепа, вся команда Тимошенко молится за ее выздоровление. Политик отметил, что коронавирус — это болезнь, которую не пожелаешь даже врагу.

Напомним, 23 августа стало известно, что у лидера всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлии Тимошенко обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19. Также инфицировались дочь нардепа Евгения Тимошенко и муж Артур Чечеткин. Состояние Тимошенко медики оценивают как тяжелое. Температура тела у парламентария поднимается до 39°.

Вчера, 25 августа, пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока в Фейсбук отметила, что нардеп получает интенсивный курс терапии в соответствии с протоколом лечения COVID-19.