О подрыве двух военных на российской мине сообщили в ООС, фото — Українські Новини

https://racurs.ua/n142978-o-podryve-dvuh-voennyh-na-rossiyskoy-mine-soobschili-v-oos.html

Ракурс

Война на Донбассе не утихает, несмотря на соглашение о тишине. 25 августа двое украинских военных подорвались на мине, сегодня командование Операции объединенных сил (ООС) рассказало об обстоятельствах ранения.

Инцидент произошел в полосе ответственности бригады морской пехоты. Патруль ВСУ наткнулся на вражескую противопехотную осколочную мину натяжного действия (ПОМ-2). Двое военных получили осколочные ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Состояние их здоровья удовлетворительное. Командование предполагает, что противопехотную мину боевики забросили дистанционным методом — такие случаи на фронте не редкость.

В ночь с 23 на 24 августа боевики сбросили гранату с беспилотника.

«Ракурс» сообщал, что 25 августа президент Владимир Зеленский сменил командующего Сил специальных операций ВСУ.