В ООС розповіли про підрив двох військових на російській міні, фото — Українські Новини

https://racurs.ua/ua/n142978-viyna-na-donbasi-v-oos-rozpovily-pro-pidryv-dvoh-viyskovyh-na-rosiyskiy-mini.html

Ракурс

Війна на Донбасі не зупиняється попри угоду про тишу. 25 серпня двоє українських військових підірвалися на міні, сьогодні командування Операції об'єднаних сил розповіло про обставини поранення.

Інцидент стався в смузі відповідальності бригади морської піхоти. Патруль ЗСУ натрапив на ворожу протипіхотну осколкову міну натяжної дії (ПОМ-2). Двоє військових отримали осколкові поранення. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

Стан їхнього здоров’я задовільний. Командування припускає, що протипіхотну міну бойовики закинули дистанційним методом — такі випадки непоодинокі.

У ніч з 23 на 24 серпня бойовики скинули гранату з безпілотника.

«Ракурс» повідомляв, що 25 серпня президент Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.