Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n142957-zelenskyy-pryznachyv-novogo-komanduvacha-u-zsu.html

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Володимир Зеленський, президент України, провів зустріч із новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Ним став генерал-майор Григорій Галаган. Президент підписав указ про його призначення 25 серпня. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

У цей же день він звільнив своїм наказом із цієї посади Ігоря Луньова.

Зеленський заявив, що вирішив зробити кадрову перестановку через те, що в умовах перемир’я ґрунтовно змінилися завдання Операції об'єднаних сил.

Глава держави вважає, що тепер буде більше провокацій від проросійських бойовиків на Донбасі, тому командування та особовий склад мають більше працювати над тим, щоб запобігати таким діям із боку окупантів.

Він додав, що очікує від нового очільника Сил спеціальних операцій Збройних сил України впровадження більш агресивних заходів протидії викликам, які постають та перед військовими.

Зі свого боку новий командувач запевнив Володимира Зеленського в тому, що планує якісно виконувати завдання за призначенням у різних умовах, а також продовжити роботу, спрямовану на розвиток морських та авіаційних сил ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перемир’я на Донбасі постійно порушують бойовики. Проросійські найманці обстрілюють позиції українських військових неприцільно для того, щоб спровокувати українських військових на атаку у відповідь.