Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, провел встречу с новым командующим силами специальных операций Вооруженных сил Украины.

Им стал генерал-майор Григорий Галаган. Президент подписал указ о его назначении 25 августа. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В этот же день он уволил своим приказом с этой должности Игоря Лунева.

Зеленский заявил, что решил сделать кадровую перестановку из-за того, что в условиях перемирия основательно изменились задачи Операции объединенных сил.

Глава государства считает, что теперь будет больше провокаций от пророссийских боевиков на Донбассе, поэтому командование и личный состав должны активнее работать над тем, чтобы предотвратить такие действия со стороны оккупантов.

Он добавил, что ожидает от нового главы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают перед военными.

В свою очередь новый командующий заверил Владимира Зеленского в том, что планирует качественно выполнять задачи, а также продолжит развивать морские и авиационные силы ВСУ.

Напомним, ранее мы сообщали, что перемирие на Донбассе постоянно нарушают боевики. Пророссийские наемники обстреливают позиции украинских военных не прицельно для того, чтобы спровоцировать украинских военных на атаку в ответ.