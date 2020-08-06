Война на Донбассе. Фото: ANNA news

https://racurs.ua/n142114-peremirie-na-donbasse-boeviki-ustroili-ocherednuu-provokaciu.html

Ракурс

Перемирие на Донбассе продолжает нарушаться боевиками. За минувшие сутки оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные держат ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) «под контролем».

О ситуации в зоне боевых действий сообщили в пресс-центре ООС.

Пророссийские наемники устроили военную провокацию в районе Шумов. Они обстреляли позиции украинских военных из подствольного гранатомета. Отмечается, что выстрелы были неприцельными и были сделаны только для того, чтобы спровоцировать украинских военных на ответную атаку.

Украинские военные не открывали огонь в ответ. За минувшие сутки ни один украинский военный не пострадал. На 7.00 6 августа обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

Напомним, ранее мы сообщали, что появились новые доказательства непосредственного участия российских военнослужащих в российско-украинской войне. Украинские военные получили видео работы подразделения снайперов ФСБ России.