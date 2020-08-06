Війна на Донбасі. Фото: ANNA news

https://racurs.ua/ua/n142114-peremyr-ya-na-donbasi-boyovyky-vlashtuvaly-chergovu-provokaciu.html

Ракурс

Перемир’я на Донбасі й надалі порушують бойовики. За минулу добу окупанти один раз порушили режим припинення вогню. Українські військові тримають ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) «під контролем».

Про ситуацію в зоні бойових дій повідомив прес-центр ООС.

Проросійські найманці влаштували військову провокацію в районі Шумів. Вони обстріляли позиції українських військових із підствольного гранатомета. Зазначається, що постріли були неприцільними й були зроблені тільки для того, щоб спровокувати українських військових на атаку у відповідь.

Українські військові не відкривали вогонь. За минулу добу жоден український військовий не постраждав. На 7.00 6 серпня обстрілів із боку окупантів не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з’явилися нові докази безпосередньої участі російських військовослужбовців у російсько-українській війні. Українські військові дістали відео роботи підрозділу снайперів ФСБ Росії.