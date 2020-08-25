Суд продлил меру пресечения подозреваемым по делу Шеремета — их судьбу решат присяжные

Дело Шеремета. Фото: Главком

https://racurs.ua/n142956-sud-prodlil-meru-presecheniya-podozrevaemym-po-delu-sheremeta-ih-sudbu-reshat-prisyajnye.html

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Дело Шеремета рассматривалось сегодня, 25 августа, в Шевченковском районном суде Киева. Суд продлил меру пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

Следующее судебное заседание состоится 4 сентября. Рассматривать дело будет суд присяжных. Об этом стало известно из трансляции судебного заседания.

Сообщается, что Андрей Антоненко на время судебного разбирательства будет содержаться под стражей до 23 октября 2020 включительно, а Юлия Кузьменко останется под круглосуточным домашним арестом.

Яне Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 80 размеров прожиточных минимумов, что составляет 168 тыс. 160 гривен.

Напомним, ранее мы сообщали, что дело Шеремета рассматривалось сегодня, 25 августа, в Шевченковском районном суде Киева. На заседании адвокату Дугарь отказали в отводе судьи, а Антоненко не выпустили из стеклянного бокса.

Убийство Павла Шеремета произошло четыре года назад — 20 июля 2016. В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Ими оказались волонтеры и ветераны АТО — медик Яна Дугар, музыкант Андрей Антоненко, военные супруги Инна и Владислав Грищенко и детский врач Юлия Кузьменко.