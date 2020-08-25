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Ракурс
Справа Шеремета. Фото: Главком

Суд подовжив запобіжні заходи підозрюваним у справі Шеремета — їхню долю вирішать присяжні

25 сер 2020, 21:41
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Справа Шеремета розглядалася сьогодні, 25 серпня, у Шевченківському районному суді Києва. Суд подовжив запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь.

Наступне судове засідання відбудеться 4 вересня. Розглядати справу буде суд присяжних. Про це стало відомо з трансляції із судової зали.

Повідомляється, що Андрію Антоненку на час судового розгляду призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою по 23 жовтня 2020 року включно, а Юлія Кузьменко на час судового розгляду буде під цілодобовим домашнім арештом.

Яні Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму, що становить 168 тис. 160 гривень.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що справа Шеремета розглядалася сьогодні, 25 серпня, у Шевченківському суді міста Києва. На засіданні адвокату Дугарь відмовили у відводі судді, а Антоненка не випустили зі скляного боксу.

Вбивство Павла Шеремета сталося чотири роки тому — 20 липня 2016 року. Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Ними виявилися волонтери та ветерани АТО — медик Яна Дугарь, музикант Андрій Антоненко, подружжя військових Інна та Владислав Грищенки та дитячий лікар Юлія Кузьменко.

Джерело: Ракурс


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