Засідання у справі Шеремета. Фото: Фото: Громадське радіо

https://racurs.ua/ua/n142944-sprava-sheremeta-advokatu-dugar-vidmovyly-u-vidvodi-suddi-a-antonenka-ne-vypustyly-zi-sklyanogo.html

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Справа про вбивство журналіста Павла Шеремета 25 серпня продовжила розглядатися Шевченківським райсудом Києва.

У судовій залі знаходяться всі троє фігурантів справи — Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко і Яна Дугарь. При цьому Антоненко перебуває у скляному боксі. Водночас під будівлею суду зібралися активісти на підтримку підозрюваних. Про це повідомляє «Громадське».

За словами адвоката Антоненка, його підзахисного вже кілька днів без ухвали суду тримають під варто, а сама ухвала втратила свою силу, бо досудове розслідування закінчено ще 19 серпня. Захист заявив, що подав клопотання про негайне звільнення Антоненка з-під варти.

Зі свого боку головуюча суддя Оксана Голуб заявила, що рішення щодо цього ухвалюватиметься під час підготовчого судового засідання. Після цього адвокат Антоненка закликав суд дозволити фігуранту вийти зі скляного боксу і сидіти зі своїми адвокатами, але суд відмовив у задоволенні цього клопотання.

Крім того, на засіданні суду адвокату фігуранту справи Яни Дугарь відмовили у відводі головуючої судді Оксани Голуб. Як пише «Укрінформ», під час засідання у судді Голуб і адвоката Коломійця виникла нетривала словесна суперечка, після якої останній заявив їй відвід. Захист стверджував, що були «виявлені обставини, які свідчать про упередження суду». Зі свого боку прокурор заявив, що для відводу головуючої судді немає підстав.

Нагадаємо, 25 серпня столичний суд продовжив розглядати по суті справу про вбивство українського журналіста Павла Шеремета в 2016 році. У його вбивстві підозрюють музиканта Андрія Антоненка, лікаря Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.