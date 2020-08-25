Справа Шеремета. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n142909-spravu-sheremeta-sud-pochav-rozglyadaty-po-suti-translyaciya-zasidannya.html

Ракурс

Справу Шеремета про вбивство українського журналіста Павла Шеремета в 2016 році продовжує розглядати столичний суд. У вівторок, 25 серпня, розпочався розгляд кримінального провадження по суті.

О 13.00 почалося підготовче засідання з цієї справи. Засідання проходить в Шевченківському районному суді Києва. Головною суддею призначили Оксану Голуб.

Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, на підготовчому засіданні можуть:

повернути провадження прокурору, щоб він продовжив досудове розслідування;

закрити провадження;

розглянути організаційні питання (визначити дату і місце проведення судового розгляду);

вирішити, у відкритому чи закритому режимі буде проходити судовий розгляд;

викликати осіб на допит;

витребувати речі або документи.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що у вбивстві підозрюють музиканта Андрія Антоненка, лікаря Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугар.

11 серпня суд змінив Кузьменко запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, а вже 18 серпня обвинувальний акт вручили двом підозрюваним — Кузьменко та Антоненку.

Дугар і її адвокати відмовилися від вручення обвинувального акта через те, що прокурор хотів вручити документ без відкриття всіх оригіналів експертиз та інших матеріалів, а також без оцінки доказів захисту, що містяться в клопотанні про припинення справи.