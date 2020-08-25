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Ракурс
Справа Шеремета. Фото: 24 канал

Справу Шеремета суд почав розглядати по суті — трансляція засідання

25 сер 2020, 13:21
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Справу Шеремета про вбивство українського журналіста Павла Шеремета в 2016 році продовжує розглядати столичний суд. У вівторок, 25 серпня, розпочався розгляд кримінального провадження по суті.

О 13.00 почалося підготовче засідання з цієї справи. Засідання проходить в Шевченківському районному суді Києва. Головною суддею призначили Оксану Голуб.

Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, на підготовчому засіданні можуть:

  • повернути провадження прокурору, щоб він продовжив досудове розслідування;
  • закрити провадження;
  • розглянути організаційні питання (визначити дату і місце проведення судового розгляду);
  • вирішити, у відкритому чи закритому режимі буде проходити судовий розгляд;
  • викликати осіб на допит;
  • витребувати речі або документи.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що у вбивстві підозрюють музиканта Андрія Антоненка, лікаря Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугар.


11 серпня суд змінив Кузьменко запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, а вже 18 серпня обвинувальний акт вручили двом підозрюваним — Кузьменко та Антоненку.

Дугар і її адвокати відмовилися від вручення обвинувального акта через те, що прокурор хотів вручити документ без відкриття всіх оригіналів експертиз та інших матеріалів, а також без оцінки доказів захисту, що містяться в клопотанні про припинення справи.


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