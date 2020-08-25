Дело Шеремета. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n142909-delo-sheremeta-sud-nachal-rassmatrivat-po-suschestvu-translyaciya-zasedaniya.html

Ракурс

Дело Шеремета об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета в 2016 году продолжает рассматривать столичный суд. Во вторник, 25 августа, началось рассмотрение уголовного производства по существу.

В 13.00 началось подготовительное заседание по данному делу. Заседание проходит в Шевченковском районном суде Киева. Главной судьей назначили Оксану Голуб.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, на подготовительном заседании могут:

вернуть производство прокурору, чтобы он продолжил досудебное расследование;

закрыть производство;

рассмотреть организационные вопросы (определить дату и место проведения судебного разбирательства);

решить, в открытом или закрытом режиме будет проходить судебное разбирательство;

вызвать лиц на допрос;

истребовать вещи или документы.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в убийстве подозревают музыканта Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

11 августа суд изменил Кузьменко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, а уже 18 августа обвинительный акт вручили двум подозреваемым — Кузьменко и Антоненко.

Дугарь и ее адвокаты отказались от вручения обвинительного акта из-за того, что прокурор хотел вручить документ без открытия всех оригиналов экспертиз и других материалов, а также без оценки доказательств защиты, содержащихся в ходатайстве о прекращении дела.