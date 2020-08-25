Дело Шеремета суд начал рассматривать по существу — трансляция заседанияhttps://racurs.ua/n142909-delo-sheremeta-sud-nachal-rassmatrivat-po-suschestvu-translyaciya-zasedaniya.htmlРакурс
Дело Шеремета об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета в 2016 году продолжает рассматривать столичный суд. Во вторник, 25 августа, началось рассмотрение уголовного производства по существу.
В 13.00 началось подготовительное заседание по данному делу. Заседание проходит в Шевченковском районном суде Киева. Главной судьей назначили Оксану Голуб.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, на подготовительном заседании могут:
- вернуть производство прокурору, чтобы он продолжил досудебное расследование;
- закрыть производство;
- рассмотреть организационные вопросы (определить дату и место проведения судебного разбирательства);
- решить, в открытом или закрытом режиме будет проходить судебное разбирательство;
- вызвать лиц на допрос;
- истребовать вещи или документы.
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в убийстве подозревают музыканта Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
11 августа суд изменил Кузьменко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, а уже 18 августа обвинительный акт вручили двум подозреваемым — Кузьменко и Антоненко.
Дугарь и ее адвокаты отказались от вручения обвинительного акта из-за того, что прокурор хотел вручить документ без открытия всех оригиналов экспертиз и других материалов, а также без оценки доказательств защиты, содержащихся в ходатайстве о прекращении дела.