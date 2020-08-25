Заседание по делу Шеремета. Фото: Фото: Общественное радио

https://racurs.ua/n142944-delo-sheremeta-advokatu-dugar-otkazali-v-otvode-sudi-a-antonenko-ne-vypustili-iz-steklyannogo.html

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Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета 25 августа продолжило рассматриваться Шевченковским райсудом Киева.

В зале находятся все три фигуранта дела — Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и Яна Дугарь. При этом Антоненко находится в стеклянном боксе. В то же время под зданием суда собрались активисты в поддержку подозреваемых. Об этом сообщает «Громадське».

По словам адвоката Антоненко, его подзащитного уже несколько дней без постановления суда держат под стражей, а само постановление утратило свою силу, так как досудебное расследование закончено еще 19 августа. Защита заявила, что подала ходатайство о немедленном освобождении Антоненко из-под стражи.

Со своей стороны, председательствующая судья Оксана Голуб заявила, что решение относительно этого будет приниматься во время подготовительного судебного заседания. После этого адвокат Антоненко призвал суд разрешить фигуранту выйти из стеклянного бокса и сидеть со своими адвокатами, но суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Кроме того, на заседании суда адвокату фигуранту дела Яны Дугарь отказали в отводе председательствующей судьи Оксаны Голуб. Как пишет «Укринформ», во время заседания у судьи Голуб и адвоката Коломийца возник непродолжительный словесный спор, после которого последний заявил ей отвод. Защита утверждала, что были «выявлены обстоятельства, свидетельствующие о предубеждении суда». Со своей стороны, прокурор заявил, что для отвода председательствующей судьи нет оснований.

Напомним, 25 августа столичный суд продолжил рассматривать по существу дело об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета в 2016 году. В его убийстве подозревают музыканта Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.