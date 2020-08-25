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Ракурс
«Динамо» будет зеленым, фото — ФК Динамо

«Динамо» станет зеленым — у киевского гранда впервые будет три варианта формы (ФОТО)

25 авг 2020, 17:17
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У киевского «Динамо» впервые в истории будет три комплекта игровой формы. Столичный клуб представил абсолютно непривычную для себя версию экипировки — вместо традиционных бело-синих цветов она будет зеленой и черной.

«Динамо» 26 августа выложило фото альтернативного варианта у себя в Фейсбук. Моделями для клубных фотографов поработали полузащитники Богдан Леднев, Беньямин Вербич, Сергей Сидочрук, Карлос де Пена и вратарь Георгий Бущан.

«Динамо» будет зеленым, фото — ФК Динамо

«Динамо» будет зеленым, фото — ФК Динамо

Вдохновленный лучами чистой энергии, которые разрезают ночь. Встречайте третий комплект игровой формы в нейтральных цветах, которые отличаются от основных цветов клуба, — сообщил сайт киевлян.

В «Динамо» не уточнили, в каких случаях футболисты будут одевать этот игровой комплект, хотя вполне вероятно, что игроков столичного гранда можно будет увидеть в нем уже сегодня в матче за Суперкубок Украины против «Шахтера».

«Динамо» будет зеленым, фото — ФК Динамо


Ранее «Ракурс» писал, что «Динамо» представило белую домашнюю форму и синюю выездную. Оба варианта раскритиковали болельщики — им не понравились поперечные полоски на футболках.

«Динамо» будет зеленым, фото — ФК Динамо

Источник: Ракурс


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