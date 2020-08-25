«Динамо» будет зеленым, фото — ФК Динамо

https://racurs.ua/n142943-dinamo-stanet-zelenym-u-kievskogo-granda-vpervye-budet-tri-varianta-formy-foto.html

Ракурс

У киевского «Динамо» впервые в истории будет три комплекта игровой формы. Столичный клуб представил абсолютно непривычную для себя версию экипировки — вместо традиционных бело-синих цветов она будет зеленой и черной.

«Динамо» 26 августа выложило фото альтернативного варианта у себя в Фейсбук. Моделями для клубных фотографов поработали полузащитники Богдан Леднев, Беньямин Вербич, Сергей Сидочрук, Карлос де Пена и вратарь Георгий Бущан.

Вдохновленный лучами чистой энергии, которые разрезают ночь. Встречайте третий комплект игровой формы в нейтральных цветах, которые отличаются от основных цветов клуба, — сообщил сайт киевлян.

В «Динамо» не уточнили, в каких случаях футболисты будут одевать этот игровой комплект, хотя вполне вероятно, что игроков столичного гранда можно будет увидеть в нем уже сегодня в матче за Суперкубок Украины против «Шахтера».

Ранее «Ракурс» писал, что «Динамо» представило белую домашнюю форму и синюю выездную. Оба варианта раскритиковали болельщики — им не понравились поперечные полоски на футболках.