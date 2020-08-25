Причину отмены нормандской встречи объяснили у Зеленского. Фото: ТСН

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Ракурс

Встреча советников лидеров стран «нормандского формата» переносится.

В пятницу, 28 августа, советники президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии не встретятся в Париже. Мероприятие переносится в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна. Об этом 25 августа сообщили в офисе Зеленского.

На Банковой подчеркнули, что о новой дате встречи СМИ сообщат дополнительно.

Напомним, российские СМИ сообщили, что нормандская встреча советников глав четырех государств не состоится. Отмечалось, что мероприятие, которое было запланировано на 28 августа, отменено из-за разногласий по итоговым документам.

Ранее, 22 августа, президент Владимир Зеленский заявлял, что советники «нормандской четверки» встретятся 28 августа. Планировалось, что после этого состоится встреча министров, а затем — лидеров стран.