Скандального советника Пискуна уволила Венедиктова — он продержался месяц

Венедиктова и Пискун. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n142940-skandalnogo-sovetnika-piskuna-uvolila-venediktova-on-proderjalsya-mesyac.html

Ракурс

Ирина Венедиктова, генеральный прокурор, уволила своего советника и бывшего генпрокурора времен Кучмы и Ющенко Святослава Пискуна.

Сообщается, что такое решение могло быть принято по указанию Офиса президента. Об этом сообщил член комиссии, проводившей переаттестацию прокуроров, Александр Леменов на своей странице в Facebook.





Пискун начал работать внештатным советником Ирины Венедиктовой 27 июля 2020 года. Он продержался на посту чуть меньше месяца.

Святослав Пискун — украинский политический деятель, трижды генпрокурор и председатель Союза юристов Украины. Впервые занял пост генпрокурора в 2002 году во время президентства Леонида Кучмы. Также дважды стал генпрокурором во время президентства Виктора Ющенко.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Офисе президента с самого начала выступили против назначения советником генпрокурора Пискуна. По мнению ОП, назначение «старых лиц» в вертикали власти Зеленского — это «неправильное решение для общественного здоровья».

В свою очередь генпрокурор Венедиктова заявляла, что в человеке необходимо ценить опыт, который был приобретен за десятилетия работы в той или иной области. По ее мнению, такой человек способен эффективно работать и пользуется авторитетом среди коллег.