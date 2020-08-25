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Венедиктова и Пискун. Фото: Ракурс

Скандального советника Пискуна уволила Венедиктова — он продержался месяц

25 авг 2020, 16:44
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Ирина Венедиктова, генеральный прокурор, уволила своего советника и бывшего генпрокурора времен Кучмы и Ющенко Святослава Пискуна.

Сообщается, что такое решение могло быть принято по указанию Офиса президента. Об этом сообщил член комиссии, проводившей переаттестацию прокуроров, Александр Леменов на своей странице в Facebook.

Пост Александра Леменова. Скриншот: Facebook

Пискун начал работать внештатным советником Ирины Венедиктовой 27 июля 2020 года. Он продержался на посту чуть меньше месяца.

Святослав Пискун — украинский политический деятель, трижды генпрокурор и председатель Союза юристов Украины. Впервые занял пост генпрокурора в 2002 году во время президентства Леонида Кучмы. Также дважды стал генпрокурором во время президентства Виктора Ющенко.


Напомним, ранее мы сообщали, что в Офисе президента с самого начала выступили против назначения советником генпрокурора Пискуна. По мнению ОП, назначение «старых лиц» в вертикали власти Зеленского — это «неправильное решение для общественного здоровья».

В свою очередь генпрокурор Венедиктова заявляла, что в человеке необходимо ценить опыт, который был приобретен за десятилетия работы в той или иной области. По ее мнению, такой человек способен эффективно работать и пользуется авторитетом среди коллег.

Источник: Ракурс


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