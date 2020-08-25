Погода в Украине. Фото: GoodFon

https://racurs.ua/n142939-dojdi-rassekut-ukrainu-popolam-pogoda-v-ukraine-26-avgusta-karta.html

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Погода в Украине 26 августа будет теплой, но в южных и центральных областях ночью пройдут дожди. А на севере страны и в Полтавской области дожди будут идти на протяжении суток. Дневная температура будет колебаться от 22° на севере до 31° на востоке, а ночью температура воздуха прогреется от 10° на западе до 19° на юге.

Холоднее всего будет в Сумах и Киеве. Здесь днем воздух прогреется до 22−24°. Жарче всего будет в Луганске, воздух здесь прогреется до 29−31°, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 26 августа будет не очень теплой, а ночью ожидаются дожди. Столбики термометров ночью опустятся до 14−16°, днем — поднимутся до 22−24°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет относительно теплой и сухой. Ночью температура воздуха составит 10−12°, днем — 24−26°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет жаркой, ночью пройдут дожди. Ночью термометры покажут 17−19°, днем — 28−30°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре 26 августа будет теплой, ночью возможны дожди. Температура воздуха ночью опустится до 14−16°, днем — поднимется до 25−27°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет теплой и сухой. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха 12−14°, днем — 25−27°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 26 августа будет теплой и сухой. Ночью температура составит 12−14°, днем ​​воздух прогреется до 25−27°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 26 августа будет относительно спокойной. На протяжении суток возможны небольшие возмущения магнитного поля.